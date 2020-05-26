İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği duyurdu: 10 yıl sonra ilk kez...

26 Mayıs 2020 Salı, 13:24

İsrail Büyükelçiliği tarafından paylaşılan iletide, 10 yıl aradan sonra ilk kez, İsrail devlet havayolu şirketi ELAL'a ait bir kargo uçağının 24 Mayıs sabahı İstanbul'a iniş yaptığı duyuruldu.

'KARŞILIKLI UÇUŞLAR BAŞLAYACAK'

İletide ayrıca, THY'nin yanı sıra ELAL'ın da TelAviv - İstanbul arasında karşılıklı uçuşlar gerçekleştirmeye başlayacağı belirtildi.



