İsrailli şirketin casus yazılımla yüzlerce kişiyi izlediği iddia edildi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:17

İsrailli bir şirketin casus yazılım programı kullanılarak telefonları hacklendiğine ilişkin bir araştırma haberi 17 medya kuruluşu tarafından ortak olarak yayımlandı. Araştırmada yer alan kuruluşlardan The Washington Post, İsrail merkezli NSO Group'un lisansına sahip olduğu Pegasus casus yazılım programının 2018'de Türkiye'deki Suudi Arabistan konsolosluğunda suikaste uğrayan Cemal Kaşıkçı'ya yakın iki kadının telefonlarını da hedef almak için kullanıldığını açıkladı.

Araştırmada yer alan diğer bir medya kuruluşu The Guardian'da yer alan habere göre ise, üst düzey AKP'lilerden Kaşıkçı'nın arkadaşı Yasin Aktay ile suikastle bağlantılı olarak o dönem 20 Suudi sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın da telefonları hedef alındı.

TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL

Aktay'ın ve Fidan'ın telefonlarına adli analiz yapılmadığı için telefonlarının Pegasus yazılımı tarafından başarılı bir şekilde hacklenip hacklenmediğinin tespit edilmesi mümkün değil.

AKTAY UYARILMIŞTI

Aktay, bir söyleşide Kaşıkçı'nın ölümünün ardından Suudi yetkililer gazetecilerin bağlantı "haritasını" çıkarmak istedikleri için telefonunun hacklenmiş olduğuna dair Türk istihbarat yetkilileri tarafından uyarıldığını ifade etti.

The Guardian, araştırmanın NSO'nun hack amaçlı yazılımının "yaygın ve devamlı olarak kötüye kullanıldığına" işaret ettiğini belirtti. NSO'nun uygulaması akıllı telefonlara bulaşarak mesajları, e-postaları, fotoğrafları çalan, aramaları kaydeden ve gizlice mikrofonu aktifleştiren kötü amaçlı bir yazılım olarak tanımlanıyor.

Araştırmada hacklemeyi kimin yaptığı ya da neden yaptığı belirtilmedi.

NSO, yazılımın sadece terör ve suçla mücadele eden hükümet istihbarat ve emniyet teşkilatları tarafından kullanılmasının amaçlandığını açıkladı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

NSO, şirketin internet sitesinde Paris merkezli kâr amacı gütmeyen medya kuruluşu Forbidden Stories öncülüğünde 17 kuruluşun gerçekleştirdiği araştırmayı reddeden bir açıklama yayımladı.

Şirketin açıklamasında, "Forbidden Stories'in haberi kaynaklarının çıkarları ve güvenilirliğine dair ciddi şüpheler doğuran yanlış çıkarımlar ve ispatlanmamış teorilerle dolu. 'Kimliği belli olmayan kaynaklar' gerçeğe dayanmayan ve doğruluktan çok uzak bilgiler vermiş gibi görünüyor. İddiaları inceledik ve sert bir şekilde yalan suçlamaları reddediyoruz" ifadeleri yer aldı.

NSO yazılımın Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını belirtti. NSO temsilcileri henüz konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.

Hedef alınan telefon numaraları Forbidden Stories ve insan hakları grubu Amnesty International tarafından 17 medya kuruluşuna verilen bir listede yer aldı. Grupların listeyi nasıl ele geçirdiği henüz bilinmiyor.

50 ÜLKE, BİNDEN FAZLA KİŞİ

The Washington Post, gazetecilerin 50'den fazla ülkede binden fazla insanın hedef alındığını tespit ettiğini açıkladı. Hedef alınan kişiler arasında Arap kraliyet ailesi üyeleri, en az 65 şirket yöneticileri, 85 insan hakları aktivisti, 189 gazeteci ve 600'den fazla siyasetçiyle hükümet yetkilisi var.

Reuters sözcüsü Dave Moran, "Gazeteciler, nerede olurlarsa olsunlar taciz ya da zarar görme korkusu olmadan haber yapabilmeli. Araştırmadan haberimiz var ve konuyu inceliyoruz" dedi.