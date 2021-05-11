İsrailli uzmanlar: "Türkiye, israil ile Hamas arasında arabulucu olabilir"

11 Mayıs 2021 Salı, 00:23

Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınan İsrailli yazar Louis Fishman, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, İsrailli deneyimli gazeteci ve yazar Ehud Yaari tarafından yapılan güncel bir öneriye yer verdi.

Yaari'nin, "Türkiye'nin, Hamas'ın İsrail'le anlaşmaya varmasında olumlu bir rol oynayabileceğini" söylediğini ifade eden Fishman, "Onunla aynı fikirdeyim. Bu durum, bölgesel siyaset sahasına geri dönmeyi arzulayan Türkiye için güven oluşturma şansı doğurabilir" dedi.

Israeli analyst Ehud Yaari suggests Turkey could play a positive role in bringing Hamas to an understanding with Israel; I have to agree with him. With Turkey wishing to come back into sphere of regional politics, this might be a chance for some confidence building. Still early. — Louis Fishman ??? ?????? ???? ????? (@Istanbultelaviv) May 10, 2021

EL FETİH - HAMAS GÖRÜŞMESİ

Filistin davasının iki kavgalı kanadı, Hamas ile El Fetih'e mensup üst düzey yetkililer, Eylül 2020'de İstanbul'da bir araya gelerek, ülkede yaklaşık 15 yıldan bu yana yapılmayan seçimlerin yapılmasını kararlaştırmıştı. Toplantı ile birlikte, Türkiye’nin Filistin meselesindeki rolünü artırdığına, ancak aynı zamanda İsrail ile olan bağları zayıflattığına ilişkin yorumlar yapılmıştı.

Filistin lideri Mahmud Abbas, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te oy kullanılmasını garanti edememesi nedeniyle 22 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerin ertelendiğini duyurdu.