İsrailli uzmanlar: "Türkiye, israil ile Hamas arasında arabulucu olabilir"

İsrail'in önde gelen medya figürlerinden Ehud Yaari'nin, Türkiye'nin, İsrail ile Hamas arasında devam eden gerilimde arabulucu olabileceğini önerdiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 00:23
İsrailli uzmanlar:
Abone Ol google-news

Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınan İsrailli yazar Louis Fishman, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, İsrailli deneyimli gazeteci ve yazar Ehud Yaari tarafından yapılan güncel bir öneriye yer verdi.

Yaari'nin, "Türkiye'nin, Hamas'ın İsrail'le anlaşmaya varmasında olumlu bir rol oynayabileceğini" söylediğini ifade eden Fishman, "Onunla aynı fikirdeyim. Bu durum, bölgesel siyaset sahasına geri dönmeyi arzulayan Türkiye için güven oluşturma şansı doğurabilir" dedi.

EL FETİH - HAMAS GÖRÜŞMESİ

Filistin davasının iki kavgalı kanadı, Hamas ile El Fetih'e mensup üst düzey yetkililer, Eylül 2020'de İstanbul'da bir araya gelerek, ülkede yaklaşık 15 yıldan bu yana yapılmayan seçimlerin yapılmasını kararlaştırmıştı. Toplantı ile birlikte, Türkiye’nin Filistin meselesindeki rolünü artırdığına, ancak aynı zamanda İsrail ile olan bağları zayıflattığına ilişkin yorumlar yapılmıştı.

Filistin lideri Mahmud Abbas, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te oy kullanılmasını garanti edememesi nedeniyle 22 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerin ertelendiğini duyurdu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler