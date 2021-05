İsrailli uzmanlar: "Türkiye, israil ile Hamas arasında arabulucu olabilir"

Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınan İsrailli yazar Louis Fishman, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, İsrailli deneyimli gazeteci ve yazar Ehud Yaari tarafından yapılan güncel bir öneriye yer verdi.

Yaari'nin, "Türkiye'nin, Hamas'ın İsrail'le anlaşmaya varmasında olumlu bir rol oynayabileceğini" söylediğini ifade eden Fishman, "Onunla aynı fikirdeyim. Bu durum, bölgesel siyaset sahasına geri dönmeyi arzulayan Türkiye için güven oluşturma şansı doğurabilir" dedi.

Israeli analyst Ehud Yaari suggests Turkey could play a positive role in bringing Hamas to an understanding with Israel; I have to agree with him. With Turkey wishing to come back into sphere of regional politics, this might be a chance for some confidence building. Still early.