Tunus galibiyetinin ardından... Nijerya'da gündem Victor Osimhen!

Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda grup maçları devam ediyor. Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfried Ndidi’nin formasını giydiği Nijerya, gruptaki ikinci maçını kazanıp 2’de 2 yaptı ve liderliği garantiledi.

Tunus karşısında Nijerya’nın gollerini Victor Osimhen, Wilfried Ndidi ve Ademola Lookman kaydetti. Galibiyetin ardından Nijerya Milli Takımı'nın eski futbolcuları, Osimhen’in performansından övgüyle bahsetti.

Nijerya Milli Takımı’nın eski isimlerinden Daniel Akpeyi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar takımın iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Onları tebrik ediyorum, grubun zirvesindeler ve son 16 turuna yükseldiler. Osimhen gerçekten iyi mücadele etti çünkü bir noktada hücumdan savunmaya koştu, hatta savunmaya yardıma geldi. Takıma olan tutkusu ve takım için oynamayı ne kadar çok istediğinin kanıtı" ifadelerini kullandı.

Nijerya’nın bir diğer eski futbolcusu Emmanuel Amuneke ise Osimhen için şu yorumda bulundu:

"Her zaman söyleyebileceğim bir şey var, Osimhen'in bugün bir lider olarak sergilediği karakter, yıllar boyunca gösterdiği karakterle tamamen aynıdır."

Athletic'te yer alan habere göre Osimhen Tunus karşısında kaydettiği golle milli takım rekoruna yaklaştı. Nijerya Milli Takımı’nda 46. kez forma giyen ve 32. kez ağları havalandıran yıldız futbolcu, 5 gol daha atması halinde Rashidi Yekini’yi yakalayıp milli takımda en fazla gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.