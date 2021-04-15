İşsizlik Fonu patrona çalıştı: Neredeyse iki katı
Salgında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçiye ödenen nakdi destek ücretinin neredeyse iki katının patrona ödendiği araştırmalarla ortaya kondu.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin yayımladığı rapor, iktidarın sınıfsal tercihlerini de gözler önüne serdi.
Rapora göre Covid-19 pandemisi döneminde 2,5 milyon işçiye İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 10,2 milyar TL nakdi ücret desteği verildi.
Buna karşılık aynı dönemde işverenlere yine Fon üzerinden yapılan teşvik ve destek ödemesi tutarı ise 18,3 milyar TL oldu.
DİSK-AR’ın hesabına göre işverenlere verilen desteğin 10 milyarı işçilere ödenseydi, nakdi ücret desteği asgari ücret düzeyinde olurdu. Aynı şekilde işveren teşvikleri olmasaydı fon varlığı 91,3 milyar TL değil, 145 milyar TL olurdu.
İŞKUR’un İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin bülteninde yer alan İşsizlik Sigortası Fonu gelir-gider tablosuna göre, koronavirüs pandemisi döneminde de işverenlere devasa kaynaklar aktarılmaya devam edildi. DİSK-AR raporunda teşvik ve desteklere ilişkin şu ifadeler yer aldı: “2017 ve 2021 yılları arasında İŞKUR’dan işverenlere yapılan doğrudan teşvik ve destekler 52,9 milyar TL’yi buldu. 2017 yılından beri işverenlere verilen teşvikler olmasaydı şu anda İSF varlığı 144,2 milyar TL olurdu. Böylece daha fazla işçi daha yüksek ödenek alabilirdi.”
Öte yandan işçiye verilen nakdi ücret desteği ise patrona verilenin neredeyse yarısı oldu.
AMAÇ DIŞI KULLANIM
DİSK-AR raporunda, şöyle denildi: “Salgın döneminde işverenlere yapılan teşvik ödemelerine 18,2 milyar TL ayrıldı. 2,5 milyon işçiye 10,2 milyar TL nakdi ücret desteği ayrılırken işverenlere 18,2 milyar TL doğrudan teşvik ve destek ayrılması İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımın yeni örneği oldu.”
Video Haberler
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
- Basın toplantısı sırasında bir anda yere yığıldı
- CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı!
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- İstanbul'da patates ve soğanlara karşılama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti