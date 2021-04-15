İşsizlik Fonu patrona çalıştı: Neredeyse iki katı

15 Nisan 2021 Perşembe, 09:27

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin yayımladığı rapor, iktidarın sınıfsal tercihlerini de gözler önüne serdi.

Rapora göre Covid-19 pandemisi döneminde 2,5 milyon işçiye İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 10,2 milyar TL nakdi ücret desteği verildi.

Buna karşılık aynı dönemde işverenlere yine Fon üzerinden yapılan teşvik ve destek ödemesi tutarı ise 18,3 milyar TL oldu.

DİSK-AR’ın hesabına göre işverenlere verilen desteğin 10 milyarı işçilere ödenseydi, nakdi ücret desteği asgari ücret düzeyinde olurdu. Aynı şekilde işveren teşvikleri olmasaydı fon varlığı 91,3 milyar TL değil, 145 milyar TL olurdu.

İŞKUR’un İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin bülteninde yer alan İşsizlik Sigortası Fonu gelir-gider tablosuna göre, koronavirüs pandemisi döneminde de işverenlere devasa kaynaklar aktarılmaya devam edildi. DİSK-AR raporunda teşvik ve desteklere ilişkin şu ifadeler yer aldı: “2017 ve 2021 yılları arasında İŞKUR’dan işverenlere yapılan doğrudan teşvik ve destekler 52,9 milyar TL’yi buldu. 2017 yılından beri işverenlere verilen teşvikler olmasaydı şu anda İSF varlığı 144,2 milyar TL olurdu. Böylece daha fazla işçi daha yüksek ödenek alabilirdi.”

Öte yandan işçiye verilen nakdi ücret desteği ise patrona verilenin neredeyse yarısı oldu.

AMAÇ DIŞI KULLANIM

DİSK-AR raporunda, şöyle denildi: “Salgın döneminde işverenlere yapılan teşvik ödemelerine 18,2 milyar TL ayrıldı. 2,5 milyon işçiye 10,2 milyar TL nakdi ücret desteği ayrılırken işverenlere 18,2 milyar TL doğrudan teşvik ve destek ayrılması İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımın yeni örneği oldu.”