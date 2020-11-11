İşsizlik krizi derinleşiyor

11 Kasım 2020 Çarşamba, 14:04

Dün TÜİK tarafından istihdam verilerinin açıklanmasının ardından DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu yayınlandı.

DİSK-AR raporunda TÜİK'in işsizlik verilerini hesaplarken kullandığı sistemin gerçek işsizliği yansıtmaktan uzak olduğu dile getirilerek gerçek işsizlerin sayısındaki artışa dikkat çekildi.

Raporda TÜİK’in işbaşında olanlara ilişkin verisinin istihdamda olup referans döneminde en az bir saat çalışmış olanları kapsadığı belirtilirken, istihdamda olup işbaşında olanların sayısında salgının etkisiyle Ağustos 2020’de bir düşüş yaşandığı kaydedildi. Buna göre Ağustos 2019’da 26 milyon 657 bin kişi işbaşında iken, Ağustos 2020’de bu sayı 1 milyon 471 bin kişi azalarak 25 milyon 186 bine geriledi. İşbaşında olmayanların sayısı ise bir yılda 496 bin kişi arttı. (Tablo 1, Grafik 4). İstihdamda olup işbaşında olmayanların da özellikle kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin kullandırılan işçilerin durumunu göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.

ÜMİTSİZ İŞSİZLERDE YÜZDE 117 ARTIŞ

İşgücüne dahil olmama nedenleri kategorisinde yer alan ve son dönemlerde artış eğiliminde olan ümitsiz işsizler ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanların (diğer) sayısı Covid-19 nedeniyle artmaya devam ediyor. Son bir yılda ümitsizlerin sayısı 718 bin kişi (yüzde 117'lik artış) artarak 1 milyon 331 bine ulaştı.

İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ise 1 milyon 117 bin kişi artışla 1 milyon 635 binden 2 milyon 752 bine yükseldi.(Tablo 1, Grafik 7). Bu durumun iş arama eğiliminin azalmasına işaret ettiği belirtilen raporda, dar tanımlı işsizliğin düşük görünmesinin önemli nedenlerinden birinin de işsizlerin iş bulamayacaklarını veya iş olmadığını düşünerek iş arama eğiliminde olmamaları olduğu belirtildi.



GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 26

DİSK-AR tarafından düzenli olarak hesaplanan ve İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporlarında yer alan geniş¸ tanımlı işsizlik metoduna göre Ağustos 2019’da yüzde 20,6 olan geniş¸ tanımlı toplam işsizlik oranı Ağustos 2020’de yüzde 26,7’e yükseldi.

Erkeklerde Ağustos 2019’da yüzde 16,5 olan geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,4’e, kadınlarda ise Ağustos 2019’da yüzde 28,1 olan geniş¸ tanımlı işsizlik oranı yüzde 34,6’ya yükseldi.

DİSK-AR tarafından hazırlanan raporda yer alan özet bulgular şöyle oldu:

-Ağustos 2020’de de Covid-19 ve ekonomik krizin işgücü piyasaları üzerindeki tahribatı sürüyor.

-DİSK-AR, ILO’nun yöntemini esas alarak Covid-19’un yarattığı gerçek istihdam kaybını ve işsizliği hesapladı.

-Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Ağustos 2020’de 10,5 milyon olarak gerçekleşti!

-Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29,3 olarak hesaplandı.

-Covid-19 Ağustos 2020’de en az 2 milyon 159 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı.

-Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,6 milyona yükseldi.

-Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,7 olarak gerçekleşti.

-İstihdam bir yılda 975 bin kişi azaldı.

-İstihdam oranı yüzde 43,9’a geriledi.

-İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 471 bin kişi azaldı.

-Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 613 binden 1 milyon 331 bine yükseldi.

-Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 7, kadın istihdamı yüzde 5,1 azaldı.

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