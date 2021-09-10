İşsizlik rakamlarına CHP'lilerden ilk tepki: 2002'yi hatırlattılar
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK) Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. TÜİK verilerinde, işsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.
CHP'li Milletvekilleri sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda TÜİK'in verilerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde ifadeler kullanarak AKP iktidarı öncesine dikkat çektiler.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "AKP 2002'de göreve geldiğinden gerçek işsizlik oranı yüzde 16'ydı, şimdi yüzde 22,4. TÜİK'in çarpıtmalarına rağmen Türkiye'de işsizlik artıyor. İş yok, aş yok" diyerek erken seçimin zorunluluk olduğunu savundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise bir ayda yarım milyon insandan fazla kişinin işsiz kaldığına vurgu yaparak iktidarın söylemlerini eleştirdi.
Ağbaba sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:
" 'İstihdamda rekor kırdık' diyenlere duyurulur: Fesih yasağı bitti, işsizlik tırmanışa geçti!
İşsiz sayısı bir ayda 506 bin kişi artarak Temmuz'da 3 milyon 902 bin kişiye yükseldi.
Günde ortalama 17 bin, her saat başına 708, bir ayda yarım milyondan fazla kişi işsiz kaldı! "
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