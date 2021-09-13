İstanbul Bahçelievler’de korkutan yangın

Bahçelievler’de bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

(İHA)
13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:11
İstanbul Bahçelievler’de korkutan yangın
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Bahçelievler’de bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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