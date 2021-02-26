İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması

İstanbul Barosu, AKP Grup Başkanvekili, avukat Özlem Zengin'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan avukat Mert Yaşar hakkında açıklama yaptı. Baro, "tutuklanmasına karar verilmesi, özgürlük ve güvenlik hakkı bakımından kabul edilemez bir uygulamadır." dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2021 Cuma, 13:00
İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
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İstanbul Barosu, AKP'li Özlem Zengin'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan avukat Mert Yaşar hakkında açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Gelinen nokta itibariyle ülkemizde hükümete yönelik eleştiri içeren düşünce açıklamaları, Cumhurbaşkanının doğrudan şahsını hedef almasa dahi, artık Cumhurbaşkanına hakaret suçu düzenlemesi kapsamına alınarak yorumlanabilmektedir. Ceza yargılamasının tutuksuz yapılması esastır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Barosu'nun açıklaması şöyle:

"Baromuz üyesi Av. Mert Yaşar’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açılması ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanmasına karar verilmesi, özgürlük ve güvenlik hakkı  bakımından kabul edilemez bir uygulamadır.

Av. Mert Yaşar’ın tutuklanmasına neden olan olayın tarafları ile Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar, Baromuza vaki bir  disiplin soruşturması başvurusu olacağını anlatmakla, o karara kadar dosyanın içeriği ile ilgili yorumda bulunmamak hukuk ve adalet anlayışımızın gereğidir. 

Fakat gelinen nokta itibariyle ülkemizde hükümete yönelik eleştiri içeren düşünce açıklamaları, Cumhurbaşkanının doğrudan şahsını hedef almasa dahi, artık Cumhurbaşkanına hakaret suçu düzenlemesi kapsamına alınarak yorumlanabilmektedir. 
Ceza yargılamasının tutuksuz yapılması esastır. Koruma tedbiri olarak tutuklama ve adli kontrol istisnadır. Şartları ve nedenleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır.  Soruşturmaya konu fiilin kamuoyunda yarattığı tepkiyi göz önüne alarak, kanunun öngördüğü amaç dışında sonuçlar meydana getirmek için, ifade alma ve sorgulama esnasında suçun vasfının değiştirilmesi ve tutuklama tedbirine karar verilmesi kıyas yasağı, ölçülülük ve eşitlik ilkelerini ihlal etmektedir.
Zaten halihazırda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesine dair AİHM içtihadına açıkça aykırı bir düzenleme olan Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin TCK md. 299 hükmü, bu türden keyfi uygulamaların yoğunlaşmasıyla birlikte tek başına bir hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik sorununa dönüştürülmüştür. 

Bu çerçevede, İstanbul Barosu olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve hukuk devletinin gerekliliklerini her şart altında savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

NE OLMUŞTU?

 Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla  gözaltına alınan İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Mert Yaşar, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı.

Adalet Bakanlığı da ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

ARA BULUCULUKTAN ÇIKARILABİLİR

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosu'nca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.




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