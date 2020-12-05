İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 11:26

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesi yarım mile kadar düşen ve saat 08.20'de gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı İstanbul Boğazı'nda görüşün 1 milin üzerine çıkmasıyla trafiğin açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Boğaz'da çift yönlü gemi trafiğinin saat 13.00 itibarıyla yeniden başladığı duyruldu.



