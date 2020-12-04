İstanbul Boğazı'nda bazı seferler iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle bazı seferini iptal etti.

DHA
04 Aralık 2020 Cuma, 08:40
İstanbul Boğazı'nda bazı seferler iptal edildi
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İstanbul Şehir Hatları seferi sis nedeniyle iptal edilirken, yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı: "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı -Üsküdar Hattı"



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