İstanbul Boğazı'nda bazı seferler iptal edildi
İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle bazı seferini iptal etti.
İstanbul Şehir Hatları seferi sis nedeniyle iptal edilirken, yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı: "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı -Üsküdar Hattı"
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