İstanbul Caz Festivali başladı

03 Eylül 2020 Perşembe, 11:31

Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali 2 Eylül akşamı Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşen açılış konseri ile başladı.

Gecede Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu sahneye çıktı.



İstanbul Caz Festivali’nin konserleri, bu yıl 20 Eylül’den itibaren festivalin çevrimiçi platformunda erişime açılacak. 2-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul’un en sevilen açık hava mekânlarında gerçekleşecek konserlerin kayıtları, çevrimiçi platformu online.iksv.org üzerinden Türkiye’nin yanı sıra bütün dünyadan müzikseverler tarafından da izlenebilecek.