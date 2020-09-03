İstanbul Caz Festivali başladı
Bu yıl 27'ncisi düzenlenen İstanbul Caz Festivali, dün akşam akşamı Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu konseri ile Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta başladı.
Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali 2 Eylül akşamı Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşen açılış konseri ile başladı.
Gecede Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu sahneye çıktı.
İstanbul Caz Festivali’nin konserleri, bu yıl 20 Eylül’den itibaren festivalin çevrimiçi platformunda erişime açılacak. 2-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul’un en sevilen açık hava mekânlarında gerçekleşecek konserlerin kayıtları, çevrimiçi platformu online.iksv.org üzerinden Türkiye’nin yanı sıra bütün dünyadan müzikseverler tarafından da izlenebilecek.
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