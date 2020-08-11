İstanbul Caz Festivali eylülde yapılacak

11 Ağustos 2020 Salı, 15:08

Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında açık hava mekânlarda, 4 Eylül-16 Ekim arasında ise çevrimiçi platformda izleyicisiyle buluşacak. Dileyenler konserleri iki gün arayla çevrimiçi platformdan, bilet satın alarak izleyebilecek. Dijital yayına açılan konserlere 45 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. Çevrimiçi platformun adresi ve ayrıntılı bilgiler daha sonra paylaşılacak.

MÜZİK SEKTÖRÜNE DESTEK

İstanbul Caz Festivali’ni bu yıl yaşanan zorlu şartlara rağmen gerçekleştirme kararı, müzisyen ve müzik sektörü emekçilerini desteklemek ve aynı zamanda kültürel faaliyetlerin sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla alındı. Düzenlenecek konser ve konserlerin çevrimiçi gösterimleriyle kültür ve sanat yaşamının her koşulda vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunun altı çizilirken sanatçılar ve izleyicilerin yeniden buluşması sayesinde sanatsal üretimin de teşvik edilmesi amaçlanıyor. Festivali hayata geçirme kararı, kültür ve sanat alanındaki kurumsal sürdürülebilirlik adına da önem taşıyor. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan İKSV tarafından düzenlenen festival, bu vesileyle izleyicilerini bu zor dönemde hem sanatçıları hem de sektör emekçilerini desteklemeye davet ediyor.

VİTRİN: “TÜRKİYE GÜNCEL MÜZİK BULUŞMASI” BU YIL ÇEVRİMİÇİ

“Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” festival kapsamında bu yıl dördüncü kez 7-9 Eylül arasında düzenleniyor. Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Vitrin kapsamında, üç günde gerçekleştirilecek sekiz konseri, festival izleyicisiyle beraber dünyanın önde gelen festival ve etkinliklerinin yöneticileri de çevrimiçi takip edecek. Böylece başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda uluslararası müzik profesyoneli, Vitrin konserlerinde sahneye çıkacak Türkiye’den müzik gruplarını daha yakından tanıma fırsatını bu yıl da yakalayacak. Projeye verdiği destekle +1 de cazseverlerin keyfine artı bir katacak.

Bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak iki isimden bir klarinet sanatçısı Barbaros Erköse.

FESTİVALİN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLLERİ

27. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, Türkiye’de caz müziğine değerli katkıları ile tanınan iki önemli isme; müziği yaşam tarzı olarak benimseyen değerli caz müzisyenimiz Atakan Ünüvar ve dünyaca ünlü klarnet sanatçımız Barbaros Erköse’ye veriliyor. COVID-19 önlemleri sebebiyle bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri sanatçılarımıza herhangi bir tören düzenlenmeksizin, sağlık kurallarına uygun şekilde ulaştırılacak.

FESTİVAL PROGRAMI

27. İstanbul Caz Festivali programı bu yıl hem açık hava mekânlarda hem de dijital platformda hayata geçiyor.

Konserler, alınan pandemi önlemleri doğrultusunda kısıtlı seyirciyle düzenleniyor. Konserlerin çevrimiçi gösterimleri biletli olarak 4 Eylül-16 Ekim arasında festivalin dijital platformundan takip edilebilir.

2 Eylül Çarşamba 21.30, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus

Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu - Nesiller Boyu Türkiye Cazı Tekrar Sahnede

3 Eylül Perşembe 21.30, Swissotel The Bosphorus

Can Güngör - Kent Ozanından Müzikal Hikâyeler

7 Eylül Pazartesi 20.00, Feriye

Baba Zula // Make Mama Proud

8 Eylül Salı, 18.30, Feriye

Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva

9 Eylül Çarşamba, 18.30, Feriye

Islandman // Tuğçe Şenoğul // Guguo

10 Eylül Perşembe, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio

11 Eylül Cuma, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Bilal Karaman’s MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler

// Büşra Kayıkçı

14 Eylül Pazartesi, 20.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quintet “Daydream” - Anadolu Hikâyeleri, Caz Melodileri

GENÇ CAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon İKSV’de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Quartet ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler, 27. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserleri kapsamında İstanbul’un çeşitli semtlerindeki parklarda izleyici karşısına çıkacak. Genç Caz konserlerinin ayrıntılı programı yakında açıklanacak.

FESTİVAL BİLETLERİ

27. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 14 Ağustos Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix.com’dan satın alınabilecek.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM

İstanbul Caz Festivali geçtiğimiz yıl katıldığı, uluslararası müzik endüstrisindeki cinsiyet eşitliğini denetleyen Keychange programının hedeflerini bu yıl da takip ediyor. Müzik festivali programlarında 2022 yılına kadar en az %50 oranında cinsiyet dengesini sağlama sözünü içeren Keychange programı, müzik sektöründe cinsiyet eşitliğini teşvik eden İngiltere merkezli öncü bir uluslararası girişim. İstanbul Caz Festivali’nin 2019 yılında katıldığı Keychange’e şu anda dünya çapında 300’ün üzerinde festival destek veriyor. Türkiye’den Ankara Caz Festivali, Bozcaada Caz Festivali ve PSM Caz Festivali de Keychange katılımcıları arasında yer alıyor.



