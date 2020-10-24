İstanbul Challenger TED Open çiftlerde kazanan Behar/Escobar ikilisi
İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde zaferi 1 numaralı seri başı Ariel Behar/ Gonzalo Escobar ikilisi kucakladı.
İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde zaferi 1 numaralı seri başı Ariel Behar/ Gonzalo Escobar ikilisi kucakladı.
72'nci kez düzenlenen turnuvanın ilk tekler yarı finalinde dünya eski 24 numarası Slovak raket Martin Klizan sahne aldı. Solak tenisçi Klizan, Hırvat raket Borna Gojo karşısında ilk seti 6-4 hanesine yazdırırken ikinci sette 7-5'lik tie-break neticesinde maçı galibiyetle tamamladı ve ismini finale yazdırdı. Kariyerinde 6 ATP, 7 de Challenger şampiyonluğu bulunan Klizan, bu seneki ilk kupasını İstanbul'da kaldırmaya çalışacak.
Diğer yarı finalde ise 7 numaralı seri başı Ilya Ivashka ile Benjamin Bonzi kozlarını paylaştı. Merkez korttaki mücadelede Fransız Bonzi karşısında ilk sette 3-6 geriye düşen Ivashka, ikinci seti 6-2, karar setini ise 6-3 ile hanesine yazdırarak finale yükseldi. 26 yaşındaki Belaruslu raket Ivashka kariyerinin üçüncü Challenger zaferini arıyor.
Toplamda 104 bin 106 dolar para ödüllü İstanbul Challenger TED Open yarın oynanacak tekler finali ile son bulacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.
Uruguaylı Ariel Behar ve Ekvadorlu Gonzalo Escobar çiftlerde zirveye çıkan ekip oldu. Amerikalı Robert Galloway/Nathaniel Lammons çiftini 4-6, 6-3,10-7'lik skorla yenen turnuvanın 1 numaralı seri başı Behar/Escobar ikilisi ortaklıklarının sekizinci kupasına İstanbul'da uzandı.
En Çok Okunan Haberler
- Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?
- 'On binleri oraya yığarım!'
- Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
- Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı
- Ekranda beliren “Öööööööiiiiiillllll” yazısına açıklama
- Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk açıklama
- Vergi borcu yapılandırması maddesi TBMM'den geçti
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar
- DSÖ açıkladı: Aşı geliyor
Video Haberler
- Halkevleri üyelerinin eylemine polis müdahalesi
- Dolandırıcılardan ‘pes’ dedirten mesaj
- Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü!
- Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti
- Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 3 yaralı
- İmamoğlu: İnşallah sağlığımıza kavuşacağız
- Şişli'de rezaletin görüntüler! O anları kamerada
- Derdiyle kendisini ağlatana 100 TL veriyor
- Sosyal medyayı ikiye bölen otobüsteki kavga kamerada
- Bağcılar’daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu
En Çok Okunan Haberler
- Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?
- 'On binleri oraya yığarım!'
- Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
- Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı
- Ekranda beliren “Öööööööiiiiiillllll” yazısına açıklama
- Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk açıklama
- Vergi borcu yapılandırması maddesi TBMM'den geçti
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar
- DSÖ açıkladı: Aşı geliyor