İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2020 Salı, 02:08
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Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Adana İl Emniyet Müdürü ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu atandı.

Niğde İl Emniyet Müdürü ise Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne ise Polis Başmüfettiişi Celal Taşçı atandı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.


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