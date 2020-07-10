İstanbul Film Festivali’nin biletleri satışa çıktı

10 Temmuz 2020 Cuma, 10:36

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı 17-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriyor. Gösterimleri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

"Aşk, Büyü, vs." - Ümit Ünal

İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da gösterime açılacak.

"Nasipse Adayız" - Ercan Kesal

17-28 Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen açık hava sinemasında yapılacak gösterimlerin biletleri, 9 Temmuz Perşembe 10.30’da İKSV Lale Kart Üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 10 Temmuz Cuma 10.30’da genel satışa çıkıyor.

"Topal Şükran'ın Maceraları" - Onur Ünlü

Çevrimiçi olarak filmonline.iksv.org’da yapılacak gösterimlerin biletleri aynı site üzerinden 10 Temmuz Cuma 10.30’da satışa açılıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Biletleri; Biletix web sitesinden (www.biletix.com) satışta olacak ve basılı bilet uygulaması olmayacak.

filmonline.iksv.org biletleri aynı site üzerinden (filmonline.iksv.org) alınabilecek.

"Körleşme" - Hacı Orman

PROGRAM

39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi açık hava sinemasında her akşam biri kısa metraj diğeri uzun metraj olmak üzere iki filmin gösterimi arka arkaya yapılacak.



Yarışma filmleri açık hava gösterimleriyle aynı anda filmonline.iksv.org sitesinden çevrimiçi gösterime de açılacak.

Sakıp Sabancı Müzesi Açık Hava Gösterim Programı

17-28 Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen açık hava sinemasında yapılacak Ulusal Yarışma (UY) Ulusal Kısa Film Yarışması (KF) programı aşağıdaki gibi olacak.

17 Temmuz Cuma, 21:00, "Kulak Misafiri" (KF), "Körleşme "(UY)

18 Temmuz Cumartesi, 21:00, "Evde yok" (KF), "Şair" (UY)

19 Temmuz Pazar, 21:00, "Göremediğimiz Tüm Işıklar" (KF), "Bir Yazdan İzlenimler" (KF), Plaza (UY)

20 Temmuz Pazartesi, 21:00, "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" (KF), "Bilmemek" (UY)

21 Temmuz Salı, 21:00, "Free Fun" (KF), "Ceviz Ağacı" (UY)

22 Temmuz Çarşamba, 21:00, "Yolcular" (KF), "Uzak Ülke" (UY)

23 Temmuz Perşembe, 21:00, "#21xoxo" (KF), "Bina" (UY)

24 Temmuz Cuma, 21:00, "CemileSezgin" (KF), "Nasipse Adayız" (UY)

25 Temmuz Cumartesi, 21:00, "Ahtapot" (KF), "Aşk, Büyü, vs." (UY)

26 Temmuz Pazar, 21:00, "Siyah Güneş" (KF), "Soluk" (UY)

27 Temmuz Pazartesi, 21:00, "Büyük İstanbul Depresyonu" (KF),"Topal Şükran'ın Maceraları" (UY)

28 Temmuz Salı, 20:00, 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni



