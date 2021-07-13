İstanbul Havalimanı için Türkiye tarihinin en büyük refinansmanı: Kredi vadesi uzadı, faizler düşürüldü

13 Temmuz 2021 Salı, 20:23

Cengiz, MAPA, Limak, Kolin ve Kalyon’un bir araya gelerek kurduğu İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi ?olan İstanbul Grand Airport (İGA) şirketi, 5,8 milyar avro (6,9 milyar dolar) borcunu mevcut kreditörlerle yaptığı görüşmeler sonucunda refinanse etti.

Bloomberg'de yer alan göre, Mayıs ayında anlaşmaya varıldığı belirtirken kredinin vadesinin 2 yıl uzatıldığını, faizlerinin ise düşürüldüğünü belirtti.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti Bankası’ndan 2015’te vade sonu 2031’de olan kredi anlaşması imzalamıştı.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen havayolu işletmecilerine verilen destek çerçevesinde İGA, ‘karşılıklı mahsuplaşma’ esasıyla devletten garanti ödemeleri almazken, karşılığında devlete kira da ödememişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, söz konusu uygulamanın 2 yıl için geçerli olabileceğini, işletme süresinin de bu kapsamda uzatılabileceğini ifade etmişti.

ÇİN'DEN FİNANSMAN ARAYIŞINDA İLERLEME YOK

Öte yandan şirket, aynı kredinin refinansmanı için Çinli bankalarla da görüşmeler yapmıştı. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Çin’den finansman arayışının şimdilik ilerlemediğini belirtti.

Bir İGA yetkilisi refinansman anlaşmasına ilişkin detayları doğruladı. Halkbank yorum yapmazken diğer bankalar ilk etapta konuya ilişkin Bloomberg'in sorularına dönüş yapmadı.

İGA’NIN SAHİPLERİ KİMLER?

İGA, AKP iktidarına yakın şirketlerden Cengiz, MAPA, Limak, Kalyon ve Kolin’in ortak girişimi. İGA’nın sitesinde konsorsiyumla ilgili şu bilgiler yer alıyor:

"İGA’nın yolculuğu 7 Ekim?? 2013’te başladı. İstanbul’a inşa edilecek yeni bir havalimanı için bir araya gelen Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu, İst?anbul Havalimanı’nın inşa edilmesi ve işletme hakkını kazandı. İhaleyi kazanan konsorsiyumun İGA (İstanbul Grand Airport) ismini vererek 7 Ekim 2013 kurduğu İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. olarak, İstanbul Havalimanı’nın inşaatını gerçekleştirdikten sonra 25 yıl süreyle işletmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."?

REFİNANSMAN NEDİR?

Refinansman daha önceden çekilmiş bir kredinin, daha avantajlı faiz oranı ya da aylık ödeme tutarıyla başka bankadan kredi çekilerek kapatılmasıdır. Bu sayede tüketici, başka bir bankadan çektiği düşük faiz oranlı kredi ile önceki kredisini kapatabilir ve daha düşük faiz oranıyla borçlanabilir.

