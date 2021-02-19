İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'ya 2 yıl ek işletme süresi verildi, kiralar 2024'e ertelendi
Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Covid-19 salgınından etkilenen Yap-İşlet-Devret (YİD) ve kiralama konumunda olan tüm havalimanları için işletmecilere geçerli olan destek paketinin detayları belli oldu.
Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'ya Covid-19 salgını mücbir sebep kabul ederek, 2 yıl ek işletme süresi verdi. Kira ödemelerini de faiziyle birlikte 2024'e erteledi.
Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa konsorsiyumunun şirketi İGA'ya 2020 için verilen 333,8 milyon Euro yolcu gelir garanti ücretinin eksik kalan kısmının sağlanan destekler sonrası bu yıl ödenmeyeceği öğrenildi.
Gelecek yıllardaki garanti ücretleri üzerinde mahsuplaşma yapılacağı kaydedildi. İhale kriterine göre yolcu başına dış hat 20 Euro, transit 5 Euro ve iç hat ise 3 Euro olarak alınan servis ücretlerinin, bu rakamın altına kalan kısmı ihale şartnamesi gereği DHMİ tarafından tamamlanması gerekiyor.
İstanbul Havalimanı, Covid-19 sebebiyle yolcu kaybı yaşayarak 2020'de 23,4 milyon yolcuya hizmet verdiği ve yaklaşık 190 milyon Euro yolcu servis geliri elde ettiği tahmin ediliyor.
TÜM HAVALİMANI İŞLETMECİLERİNE 2 YIL EK SÜRE
Öte yandan TAV Havalimanları Holding de daha önce yaptığı açıklamada işletmesini yaptığı Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas-Bodrum havalimanları için işletme süresinde ikişer yıllık uzatma ve kira ödemelerinin de 2024'e ertelendiğini açıklamıştı.
DHMİ'nin salgını mücbir sebep olarak değerlendirip, çeşitli konumlarda işletmecilik yapan tüm havalimanları için aynı şartlarda destekleme karar aldı. Buna göre tüm meydanlara 2 yıl ek işletme süresi verildi ve kira ödemeleri de 2024 erteledi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'