İstanbul Havalimanı'nda Interpol operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Interpol Şube Müdürlüğü görevlilerinin operasyonuyla çok sayıda suçtan aranan bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı’nda, çok sayıda suçtan aranan şüpheli R.A., Türkiye’ye girmek isterken pasaport kontrolü esnasında gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansırken, R.A., polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Interpol Şube Müdürlüğü görevlileri, 31 Mart Pazartesi günü, saat 23.55 sıralarında Hollanda’dan İstanbul Havalimanı’na gelerek giriş yapmak isteyen R.A., isimli kişi pasaport kontrolü sırasında gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan kontrollerinde interpol
tarafından aranması olduğu ve 4 kez "Basit Yaralama", 2 kez "Hakaret", "Tehdit" ve 2 kez de "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli R.A., emniyetteki işlemleri devam ederken, yakalanma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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