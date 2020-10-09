İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden kritik açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek yurttaşları uyardı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınının Ekim ayı itibariyle son durumuna ilişkin kritik bir uyarıda bulundu.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti.
Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını sözlerine ekleyerek, 'temizlik, mesafe ve maske' kuralları konusunda da yeniden uyardı.
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