İstanbul İl Sağlık Müdüründen yurttaşlara uyarı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından bir dizi uyarıda bulunarak, “Yüksek riskli gruptayız, Salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman dikkat” sözlerine yer verdi.
Normalleşme adımları kapsamında dün akşam açıklanan kararlar sonrasında İstanbul’da sabah erken saatlerde birçok sektörde hareketlilik başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise İstanbul’un yüksek riskli iller grubunda bulunduğunu ifade ederek yurttaşları uyardı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Memişoğlu, “Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler” sözlerine yer verdi.
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