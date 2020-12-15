İstanbul Modern Sinema, türk sinemasından yeni filmleri çevrimiçine taşıyor

15 Aralık 2020 Salı, 06:00

Aralarında ödüllü film ve belgesellerin olduğu programda “Hayaletler”, “Kumbara”, “Bina”, “Maddenin Halleri”, “Mimaroğlu” gibi 11 yapım sinemaseverlerle buluşacak.

AÇILIŞ ‘HAYALETLER’İN

Biz de Varız!’ın açılışını dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası’nda kazandığı ödülle dikkat çeken, Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı “Hayaletler” yapıyor. Film, İstanbul’un genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle daha da distopik hale gelen bir mahallede kendi dertlerinin peşinden giden dört karakterin kesişen hikâyesini takip ediyor. Hayaletler’in de “En İyi Film” dahil beş ödülle döndüğü bu yılki Altın Portakal Film Festivali’nde “Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü” alan Ferit Karol’un “Kumbara”sı orta sınıf bir adamın kefil olduğu arkadaşından kalan borçla girdiği yeni hayat mücadelesini anlatıyor. Gösterilecek filmler arasında bir apartmanın çatısına dikilen televizyon anteninin yaydığı öldürücü güç üzerinden gerçeklik algısının manipüle edilişini gerilim-korku türünde işleyen “Bina” da yer alıyor.

BELGESEL SEÇKİSİ

Seçkisinin önemli bir bölümü bu yıl adından çok bahsedilen “Maddenin Halleri”, “Mimaroğlu”, “Ah Gözel İstanbul”, “Miss Holokost Survivor” gibi belgesellere ait. Programdaki gösterimlere, filmlerin yönetmen ve oyuncuları İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan moderatörlüğündeki söyleşilerle eşlik edecek.

İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayımlanacak buluşmalara;

“Hayaletler”in yönetmeni Azra Deniz Okyay, başrol oyuncuları Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, “Hayalimdeki Sahneler”in yönetmeni Metin Akdemir, eşyapımcısı Emre Kaya ve oyuncu Bulut Sezer, “Kadınlar Ülkesi”nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, “Bina”nın yönetmeni Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal, “Soluk”un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, “Ah Gözel İstanbul”un yönetmeni, Zeynep Dadak ve ekibi, “Maddenin Halleri”nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha birçok isim katılacak.

Filmler İngilizce altyazılı olarak ve kontenjan çerçevesinde “www.istanbulmodern.org” adresinden kayıt yapılarak ücretsiz olarak izlenebilir.

Gösterim tarihleri şöyle: “Hayaletler” / 17-19 Aralık, “Ah Gözel İstanbul” ve “Miss Holokost Survivor” / 19-21 Aralık, “Bina” / 21-23 Aralık, “Hayalimdeki Sahneler” ve “Kadınlar Ülkesi” / 23- 25 Aralık, “Bilmemek” / 25-27 Aralık, “Soluk” / 26-27 Aralık, “Mimaroğlu” ve “Maddenin Halleri” / 27-29 Aralık, “Kumbara” / 28-30 Aralık.