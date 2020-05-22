İstanbul Müzik Festivali'nden müzisyenlere salgın desteği
“Müzisyen Destek Fonu”, COVID-19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan müzisyenlere maddi destek sağlamayı amaçlıyor.
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