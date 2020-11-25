CHP İstanbul İl Kadın Kolları'ndan iktidara: 'İstanbul Sözlemesi'nin uygulanmasını sağlamalısınız'

25 Kasım 2020 Çarşamba, 15:51

“Kadına Şiddet Politiktir” başlığıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan açıklamanın satır başları şöyle:

-Bundan tam 60 yıl önce Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan ve tarihe Kelebekler olarak geçen üç kız kardeş; Mirabel kardeşler, ülkedeki diktatörlüğe karşı direndiler. Hapsedildiler, tutuklandılar, ağır işkencelere maruz kaldılar. Var güçleriyle 30 yıldır süren diktatörlüğe meydan okudular. 25 Kasım tarihinde iktidar güçleri tarafından tecavüz edilerek öldürüldüler. Cansız bedenleri bir uçurumun dibinde bulundu.

-Mirabel Kardeşler, her 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, dolayısıyla insan hakları ve demokrasi mücadelesinin sembolü oldular.

ŞİDDET AYRIMCILIK ARTARAK DEVAM EDİYOR

-Ülkemizde kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ediyor.

-Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi’ne kadar uzanan ellere, gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemiz ile veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

-Bizler Halide Edipler’den, Bahriye Üçoklar’dan, Türkan Saylanlar’dan aldığımız ilhamla, kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz.

-Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Hayatı kurduğumuz her alanda sözümüzü çoğaltacağız. Siyaset yapmaktan da emeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek; biz kadınların ellerinde yükselecek.Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız. El ele verip, önce eril zihniyeti sonra dünyayı değiştireceğiz.

-Buradan CHP Kadın Örgütü olarak bir kez daha yüksek sesle iktidara çağrımızı yineliyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını sağlamalısınız. Toplumsal cinsiyetçi yaklaşımlara karşı hukukun gereğini uygulanabilir hale getirmek en temel sorumluluğunuzdur.