İstanbul Sözleşmesi: Hollanda'da istem dışı her türlü cinsel eylem 'tecavüz' sayılacak

08 Mart 2021 Pazartesi, 14:29

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Hollanda'da, her türlü istem dışı cinsel eylem "tecavüz" olarak değerlendirilecek. İstemsiz seks ve tecavüz suçluları 4 yıldan 9 yıla varan hapis cezalarına çarptırılacak. Şiddet, baskı ya da tehdit yoluyla gerçekleşen suçlarda bu ceza, 12 yıla kadar çıkabilecek.

Hollanda hükümeti, "karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişkinin suç sayılması gerektiğini" içeren, 2016 İstanbul Sözleşmesi'ni temel alarak, cinsel saldırı ve tecavüz suçlarını yeniden düzenledi.

Ülkede, daha önce tecavüz ancak ispat sonucu cezalandırılıyordu ve cezaların az olduğuna ilişkin bir tartışma sürüyordu.

Geçen yıl Kasım ayında, Parlamento tarafından kabul edilen yeni düzenlemenin ardından hükümet, her türlü istemsiz seksin tecavüz sayılmasını ve ciddi biçimde cezalandırılmasını kararlaştırdı. Ancak bu suçu işleyenlere verilecek cezalar konusunda henüz bir karar alınmamıştı.

Hollanda Adalet Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Parlamento'ya gönderdiği tasarıda, kişi iradesi dışındaki her türlü cinsel eylemi suç sayan yasayı ihlal edenlerin 4 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılacağını bildirdi.

Karşısındaki kişinin istemediğini bildiği halde cinsel ilişkiyi zorlayan kişiler, kasıtlı tecavüz gerekçesiyle 9 yıl hapis ezasına çarptırılacak. Kişisel rıza konusunda şüpheli durumların bulunduğu olaylarda ise, 4 yıl hapis cezası uygulanacak.

Şiddet, baskı veya tehdit sonucu işlenen cinsel saldırının cezası ise, 12 yıla kadar çıkabilecek.

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'Seks her zaman gönüllü ve eşit olmalıdır. Ölçüt budur'

Yeni düzenleme kapsamında, internet üzerinde ve sokakta gerçekleşen "kamusal cinsel taciz" de, ceza kapsamına alındı.

"Korkutucu, incitici, aşağılayıcı bir şekilde yorumlarla, hakaretlerle, sesler veya dokunuşlarla bir kişiye cinsel olarak yaklaşılması" 3 aya kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Kamusal cinsel taciz cezaları, kısa süre içinde sorgu hakimleri tarafından uygulanmaya başlayacak.

İstem dışı seks ve tecavüz suçlarına ilişkin cezalar da, parlamento ve uzmanların değerlendirmesinin ardından yürürlüğe girecek.

Hollanda'da geçici hükümetin Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, "Seks her zaman gönüllü ve eşit olmalıdır. Ölçüt budur" dedi.

Bakan Grapperhaus, açıklanan cezalar ile "potansiyel faillere, cinsel açıdan ihlal içeren hiçbir davranışın kabul edilemeyeceği" mesajını göndermek istediklerini söyledi.