Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak ayrıldı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 11:15

Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı ve 10 Şubat 2012'de Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" Mart ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmişti.

Bu karar hem iç kamuoyunda hem de uluslararası kamuoyunda bazı tepkileri beraberinde getirmiş; Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi kurumlar Türkiye'yi iptal kararını gözden geçirmeye çağırmışlardı.

İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin tartışmalar gündeme geldiğinden bu yana sivil kadın örgütleri de buna tepki göstermiş ve sözleşmenin uygulamada kalması için gösteriler düzenlenmişti.

'TÜRKİYE KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKIYOR'

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, "Mücadelemize devam edeceğiz. Bu kararla Türkiye kendi ayağına kurşun sıkıyor" dedi.

Covid-19 sürecinin ekonomik zorlukları tetiklemesi ile birlikte kadınların ve LGBT olarak tanımlanan grupların daha fazla şiddete maruz kaldığı bir ortama işaret eden Güllü, Mart ayından bu yana kadınlar ve şiddete maruz kalan diğer grupların yardım istemede daha çekingen davrandığını, yapılan yardım çağrılarının ise daha az karşılık bulduğuna dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN ATTIĞI ADIM

İstanbul Sözleşmesi, aile içi şiddet dahil olmak üzere kadına yönelik şiddeti önlemeyi ve failler için yasal dokunulmazlığı ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Sözleşmenin kimsenin cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa maruz tutulamayacağını ifade eden maddesi bazı kişilerce eşcinselliğe teşvik şeklinde yorumlanıyordu.

Mahkeme sözleşmeden çekilme kararının iptal edilmesi teklifini reddetmiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararı Meclis'in alacağı bir karar değildir, Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamen yasaldır" diyerek bu kararı savunmuştu.

GERİ ALMAYA ÇAĞIRMIŞTI

Yetkililer, yabancı sözleşmelerin değil, iç hukukun Türk kadınlarını koruyacağını söylerken, AKP'deki muhafazakarlar bu sözleşmelerin aile yapılarına zarar vererek şiddeti teşvik ettiğini ifade etmişlerdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliği Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını geri almaya çağırmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupalı liderler de Erdoğan'ın bu kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz yere çekilmesi, ciddi hayal kırıklığı yaratıyor" demişti.

'ASLA VAZGEÇMEYECEKTİR'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de kadın cinayetlerinde artış yaşanmış ve Uluslararası Af Örgütü de İstanbul Sözleşmesi'nin terk edilmesi değil, nasıl eksiksiz uygulanacağının tartışılması gerektiğini açıklamıştı.

ENDİŞE DUYDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

Avrupa Birliği Komisyonu İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, İçişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak Türkiye'de bazı yetkililerin homofobik söylemler kullanmasından endişe duyduğunu dile getirmişti.

Mijatovic "İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü tüm tedbirler aile bağlarını güçlendirmek ve ailelerin dağılmasının temel nedeni olan şiddeti önleyerek aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.