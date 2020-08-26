İstanbul Sözleşmesi’ne destek
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gündemde olan İstanbul Sözleşmesi’ne sesli kitap platformu “Dinlebi” hazırladığı kampanya filmiyle destek verdi.
Dinlebi, İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerini daha fazla kişiye ulaştırmak için seslendirip uygulamayı indiren herkesin dinleyebileceği şekilde yayına aldı. Çalışma Yüsra Geyik, Özge Ulusoy, Rojda Demirer, Özgür Ozan, Reha Özcan, Murat Evgin, Merve Oflaz ve Burak Sevinç gibi ünlüler tarafından da desteklendi. Ayrıca yayımlanan kampanya filmi Cumhuriyet tarihinde başarılı olmuş kadınları merkezine aldı. Filmde aralarında Halide Edip Adıvar, Cahide Sonku, Selma Emiroğlu, Semiha Berksoy, Emel Gazimihal, Fatma Aliye gibi isimler hatırlatılarak, onlar gibi nicelerinin de yetişmesi için “Yaşasın Emeller, Cahideler...” diye sesleniliyor.
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