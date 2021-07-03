İstanbul Sözleşmesini feshetmişti: Danıştay'daki o hakimle ilgili yeni gelişme

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:16

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatı Doğan Erkan, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararına yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Danıştay 10. Dairesi’nde dava açmıştı.

Geçen günlerde açılan bu davaya Cumhurbaşkanlığı savunma yapmış, “Cumhurbaşkanının, işlemlerine karşı yargı yolunun kapalı olduğunu, uluslararası anlaşmaların feshedilmesi için Meclis’in işlemine ihtiyaç duyulmadığını” ileri sürmüştü.

Danıştay 10. Dairesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı başvuruda yürütmenin durdurulması talebini üçe iki oyla reddetmişti.

“TARAFSIZLIĞI KONUSUNDA ŞÜPHE EDİLMESİ…”

HKP Avukatı ve MYK Üyesi Av. Doğan Erkan, Bugün Danıştay 10. Dairesi’ne reddi hâkim talebinde bulundu.

Dilekçede, Lütfiye Akbulut’un AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde hukuk müşavirliği yaparken Cumhurbaşkanlığı kararıyla Danıştay’a atandığını hatırlatan Erkan, “Dolayısıyla davalı idare olan Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan, Lütfiye Akbulut’un iktidar partisi ve partili Cumhurbaşkanıyla olan ilişkisi göz önüne alındığında tarafsızlığı konusunda şüphe edilmesini gerektiren önemli sebeplerin var olduğu açıkça görülmektedir” ifadelerine yer verdi.

“OBJEKTİF KARAR VERMESİ HAYATIN AKIŞINA AYKIRIDIR”

Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi:

“Zira, Cumhurbaşkanlığının kararıyla şuanda bulunduğu Danıştay üyeliği görevine gelen hâkimin, yine bir Cumhurbaşkanlığı kararının iptali hakkında açılmış olan bir davada objektif bir karar vermesi, AKP iktidarının ve dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının izlediği siyasette hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki, reddi hâkim talebinde bulunduğumuz Lütfiye Akbulut, Danıştay üyeliğinden önce, o dönem AKP tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hukuk müşavirliğini yapmıştır. Hâkimin iktidar partisiyle ve dolayısıyla davalı Cumhurbaşkanlığıyla olan bu ilişkisi dahi, davaya konu İstanbul Sözleşmesinin önemi göz önüne alındığında davamıza ilişkin objektif bir karar verilmesi konusunda taraflarda şüphe uyanması için yeterlidir.”

“YENİ VE TARAFSIZ HÂKİM GÖREVLENDİRİLMELİ”

Lütfiye Akbulut’un Meral Akşener’in açtığı davada davacı aleyhine ve Cumhurbaşkanlığı lehinde karar verdiğini belirten Erkan, “Dosyamızda görevli üye hâkim Lütfiye Akbulut’un reddini talep ettiğimizi bildirir, dava ve yürütmenin durdurulması talebimizin değerlendirilmesi süreçlerinde kendisinin yokluğunda karar verilmesini; ekseriyet oluşturulabilmesi için yeni ve tarafsız bir hâkimin görevlendirilmesini, neticede YD talebimizin ve davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz” dedi.