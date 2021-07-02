Habertürk sunucusundan canlı yayında İstanbul Sözleşmesi çıkışı
HT360Gece programını sunan Afşin Yurdakul, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararına tepki gösterdi.
Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla kadın haklarını güvence altına alan ve kadına karşı şiddettin cezalandırılmasına yönelik hukuki düzenlemeleri içeren İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı. Bu durum toplumun büyük bir kesiminden tepki çekmeye devam ederken Habertürk TV canlı yayınında da dikkat çeken anlar yaşandı.
HT360Gece programını sunan Afşin Yurdakul, sözleşmeden çıkma kararına tepki gösterdi. Sözleşmeyi okuduğunu belirten Yurdakul, dünya üzerinde mevcut olarak İstanbul Sözleşmesinden neden çıkıldığını anlamakta güçlük çektiğini dile getirdi.
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