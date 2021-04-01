İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan MHP'ye sendikadan afişli yanıt
MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün İstanbul Sözleşmesi hakkındaki tepki çekenj ifadelerine DİSK’e bağlı Birleşik Metal İŞ Sendikası’ndan afişli yanıt geldi. Sendika, MHP Kocaeli il binasına, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” sloganlı afiş astı. Sendika binası ile MHP il binası aynı iş merkezinde yer alıyor.
İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, kararın çok yerinde olduğunu öne sürerek, “Eşcinsellerin haklarıyla alakalı konularda, onların önünü açacak konularda eşitlik ilkesi üzerinden başka yerlere mesaj verenin, dönmelerin hesabıyla verdiğimiz karardan dönecek değiliz. İstanbul Sözleşmesi’nin iptali yerinde bir karardır. Göreceksiniz ki Ankara mutabakatı gibi çok değişik anlam ifade eden cezalarla da kadınlarımızın hakkı savunulacaktır” ifadelerini kullanmıştı. DİSK ise bu açıklamalara beklenmedik bir şekilde yanıt verdi.
MHP İL BİNASINA AFİŞ
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı olan Birleşik Metal İş Sendikası, MHP Kocaeli İl Teşkilatı’yla aynı iş merkezinde yer alıyor. Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dİşli'nin haberine göre sendika, DİSK’e ait “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” afişini MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nın da bulunduğu binaya astı. MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının üstünde dalgalanan “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” sloganlı afiş, dikkat çekti.
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