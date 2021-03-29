CHP'li Kaboğlu: "İstanbul Sözleşmesi halen yürürlüktedir"

29 Mart 2021 Pazartesi, 13:13

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözleşmenin hem yasaya dayandığı hem de insan hakları belgesi olduğu için hiyerarşik bakımdan yasaların üstünde yer aldığını belirten İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sosyal hakların iyileştirilebileceğini ancak insan hakları alanında düzenleme yapılamayacağını dile getirdi.

Kanunların, Meclis iradesiyle gerçekleştirilebileceğine işaret eden Kaboğlu, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (İstanbul Sözleşmesi), halen yürürlüktedir çünkü yasaları koymak ve kaldırmak TBMM'nin yetkisindedir." diye konuştu.

CHP'li Kaboğlu, cumhurbaşkanı kararıyla, bir yasanın geri alınması ve feshedilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Bu sözleşmeyi, insan hakları değerlerinden vazgeçmediğimiz sürece geri almak mümkün değildir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta görüşülmesi beklenen güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifiyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, Kaboğlu, iktidarın, Meclis'e ilk getirdiğinde yapılan itirazlar üzerine geri çektiği bu düzenlemeyi tekrar gündeme getirmesini eleştirdi. Kaboğlu, "Neden bizim Anayasa'ya uygun önerilerimiz dikkate alınmadı?" sorusunu yöneltti.