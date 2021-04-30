İstanbul Sözleşmesi'nin sona ereceği tarihe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin, Türkiye Cumhuriyeti için sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.
Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.
Video Haberler
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
En Çok Okunan Haberler
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- Bakanlıktan 'muafiyet belgesi' açıklaması
- Demirtaş'ın hapis cezası onandı
- 1 Mayıs eylemine George Floyd'u hatırlatan müdahale
- Ethereum tahvil açıklamasıyla yükselişte
- Erdoğan’a karar değiştirten saklı mektup
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- Bakanlıktan BioNTech aşısıyla ilgili yeni açıklama
- MEB'den ek ücret açıklaması
- Kaftancıoğlu'ndan 'Erdoğan'a tazminat' açıklaması