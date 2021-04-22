YTÜ'de profilinde 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' yazan öğrenci online dersten atıldı
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, profilinde 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' yazan öğrenci online dersten atıldı.
İktidarın ve gericilerin hedefinde olan İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararının ardından kadınlar, her alanda isyanını sürdürürken, gericilerin İstanbul Sözleşmesi'ne karşı saldırıları da artarak devam ediyor.
Birgün'de yer alan habere göre; bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'de (YTÜ) Türk Dili ve Edebiyatı dersinde profil resminde 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' görseli olan öğrenci dersten atıldı.
Sistemsel bir hata olduğunu düşünerek derse tekrar giren öğrenci, akademisyen Nurullah Arvas'ın "Bu şekilde dersime giremezsin, sen yaşatır dersin başkası yaşatmaz der" sözlerinin ardından tekrar dersten atıldı.
Yıldız Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Nurullah Arvas, YTÜ'den bir arkadaşımızı Zoom'dan girdiği dersten profil fotoğrafında İstanbul Sözleşmesi Yaşatır çerçevesi olduğu gerekçesiyle attı! Arkadaşımızın yanındayız. İstanbul Sözleşmesini siyasi bir malzeme haline getirip dersten öğrencileri atamazsın Nurullah Arvas!
Nurullah Arvas, YTÜ'den bir arkadaşımızı Zoom'dan girdiği dersten profil fotoğrafında İstanbul Sözleşmesi Yaşatır çerçevesi olduğu gerekçesiyle attı! Arkadaşımızın yanındayız. İstanbul Sözleşmesini siyasi bir malzeme haline getirip dersten öğrencileri atamazsın Nurullah Arvas! pic.twitter.com/CfJI7tw7Bk— Yıldız Dayanışması #0 (@yildizdayanisma) April 22, 2021
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