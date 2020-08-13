İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saip: ‘Önceliğimiz halk sağlığı’

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Seçimlerde mevcut oda yönetiminde olan Demokratik Katılım Grubu ile Cumhuriyetçi Hekimler, Hekim Hakları Grubu’nun yarışması bekleniyor. Demokratik Katılım Grubu başkan adayı İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saip, toplumu kutuplaştırmaya çalışan iktidarın politikalarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

“Çağdaş, laik, demokratik bir ülkede aklın ve bilimin ışığında hekimlik” sloganıyla seçime katılan Demokratik Katılım Grubu, adaylarını dün Cağaloğlu’ndaki İstanbul Tabip Odası binasında düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı.

Toplantı salonuna “Bakanlık bürosu değil, hekim örgütü. Yandaş değil, çağdaş tabip odası” pankartı asıldı. Burada konuşan Prof. Saip, seçimlerin yalnızca hekimleri değil tüm toplumu ilgilendirdiğini söyledi.

İstanbul Tabip Odası’nın 91 yıllık köklü bir yapısı olduğunu anımsatan Prof. Saip, “Sağlık politikaları konusunda TTB’nin de öngördüğü şekliyle toplum ve insan sağlığını önceleyen, insanı sağlıklı yapan koşulların varlığıyla ancak sağlığın gerçek anlamda mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de genel olarak iktidarın politikalarıyla çok da uyuşmayabiliyoruz. Sağlığı ilgilendiren her alanda bizim söz söylememiz gerekiyor” dedi.