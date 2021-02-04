İstanbul Valiliği: Kadıköy’deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı

04 Şubat 2021 Perşembe, 07:40

İstanbul Valiliği, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı kayyım rektör Melih Bulu’ya karşı başlayan protestolara katılan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 01 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemet eden bazı şahısların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 02 Şubat 2021 Salı günü Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplanan ve yasa dışı eylem yapan şahıslardan; Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren (8) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda (Y.A.K.), (N.E.), (M.C.D.), (Ö.Ş.), (A.K.) isimli (5) şüpheli şahıs yakalanmıştır. (3) şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

NE OLMUŞTU?

Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük binasının bulunduğu ve öğrencilerin bir aydır protesto için çeşitli etkinlikler düzenlediği Güney Kampüs'e polis girmiş, 159 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 108'i polis sorgularının ardından serbest bırakılırken, 51 öğrencinin gözaltı süresi uzatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'deki sorgularının tamamlanmasının ardından dün Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 51 öğrenciden 30'u adli kontrolle serbest bırakılırken, haklarında ev hapsi istenen 12 öğrenci de adli kontrolle serbest bırakıldı. Toplamda 42 öğrenci için adli kontrol kararı verilirken, 9 öğrenciye de yurt dışı yasağı konuldu.