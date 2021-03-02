İstanbul Valiliği'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında, "Sokak kısıtlaması, cuma saat 21.00­ ile cumartesi 05.00 arasında ve cumartesi saat 21.00 ile pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur" sözlerine yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 11:16
İstanbul Valiliği'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
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İstanbul Valiliği, gevşeme kararının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Sokak kısıtlaması Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur" denildi. 


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