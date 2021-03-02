İstanbul Valiliği'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama

02 Mart 2021 Salı, 11:16

İstanbul Valiliği, gevşeme kararının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Sokak kısıtlaması Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur" denildi.