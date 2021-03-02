İstanbul Valiliği'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında, "Sokak kısıtlaması, cuma saat 21.00 ile cumartesi 05.00 arasında ve cumartesi saat 21.00 ile pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur" sözlerine yer verildi.
İstanbul Valiliği, gevşeme kararının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Sokak kısıtlaması Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur" denildi.
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