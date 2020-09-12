İstanbul Valiliği'nin yasak kararını ertelemesine, CHP'li Özel'den sert eleştiri
İstanbul Valiliği'nin açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklerin 12 Eylül'den itibaren izin verilmeyeceği kararı 14 Eylül'e ertelendi. Yasak kararının ertelenme sebebinin AKP etkinliği olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Parti devleti desek az kalır, sanki muz cumhuriyeti!" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin saat 18.00'de olağanüstü toplantısında aldığı 'açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklerin 12 Eylül'den itibaren izin verilmeyeceği' kararı, gece 22.00'de yapılan toplantıda değiştirildi. Yasak, 14 Eylül pazartesi gününe ertelendi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından yasak kararının ertelenmesinin sebebi olarak AKP etkinliğini işaret etti.
Özel şunları söyledi:
"Halimize bakın!!! İstanbul Valiliği yasak kararını 4 saat içinde AKP Genel Başkanı'nın bugünkü etkinliği nedeniyle 2 gün erteliyor. Çünkü; Tiyatroda, konserde, sergide bulaşan virüs, Erdoğan'ın etkinliğinde bulaşmıyor. Parti devleti desek az kalır, sanki muz cumhuriyeti!"
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