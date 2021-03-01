İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileriyle İstanbul'daki kademeli normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecilerimizle İstanbulumuzdaki kademeli normalleşme sürecimize dair değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin fotoğrafları da yine sosyal medya hesabından paylaştı.
İl Sağlık Müdürümüz @drmemisoglu ve sağlık idarecilerimizle#İstanbul ‘umuzdaki kademeli normalleşme sürecimize dair değerlendirmelerde bulunduk.#Hepimiziçinİstanbuliçin #koronavirüs pic.twitter.com/NGo4PfgqmF— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 1, 2021
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