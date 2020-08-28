İstanbul’a getirilen Fatih Sultan Mehmet’in portresinde dikkat çeken ayrıntı

İstanbul’a getirilen Fatih Sultan Mehmet’in portresinde dikkat çeken ayrıntı. İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması...

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2020 Cuma, 14:16
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