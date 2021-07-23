İstanbul'da 1 haftada 40 bin 381 sürücüye ceza kesildi

23 Temmuz 2021 Cuma, 11:50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, sürücüleri trafik kuralı, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, hız, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 12-18 Temmuz arasında 7 gün süreyle denetim yapıldığı belirtildi.

KİMLERE CEZA UYGULANDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 12 - 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetlemelerinde; 902 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden, 2 bin 495 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 2 bin 729 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 557 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, bin 527 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 11 bin 527 araç sürücüsüne yasak parktan, 100 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan, 49 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşılmasından, 778 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 156 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan, 142 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, 406 araç sürücüsüne makas atmaktan, 1 bin 990 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, 142 araç sürücüsüne drift yapmaktan, 107 araç sürücüsüne abartı egzozdan, 123 araç sürücüsüne yayaların geçişine öncelik vermemekten, 16 bin 921 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 40 bin 381 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca; 465 yaralanmalı, 513 maddi hasarlı olmak üzere toplam 978 trafik kazasına müdahale edildiği, bu kazalarda 584 kişinin yaralandığı belirtildi. Yapılan 11 adet uyuşturucu denetiminde, 2 adet pozitif sonuç alındığı bildirildi.