İstanbul'da 1000 metrekareden büyük yapılarda sarnıç zorunlu oluyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde kabul edilen İstanbul İmar Yönetmeliği Taslağına göre 1000 metrekarenin üzerindeki yapılarda yağmur suları için sarnıç zorunluluğu getiriliyor.
İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda İstanbul İmar Yönetmeliği Taslağı da ele alındı.
Taslağa göre 1000 metrekarenin üzerindeki parsellerde, kamu yapılarında, alışveriş merkezi ve inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda binaları zemin suyundan korumak, bahçe sulamak, oto yıkama, tuvalet rezervuarları vb. işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak, çatı ve zemin sularının yer altında oluşturulacak sarnıçta toplanması zorunlu hale getirildi.
İBB Meclisi CHP Meclis Üyesi Sedat Özkan alınan kararın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı sonrası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceğini bildirdi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme Komisyonu ortak raporu Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.
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