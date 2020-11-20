İstanbul’da 20 bin kişiyi ilgilendiren kentsel dönüşüme 4 partiden destek

20 Kasım 2020 Cuma, 16:07

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daha önce, depreme karşı binaların dönüşüm sürecini hızlandırmak istediklerini ve bu kapsamda 4 teklif hazırladıklarını belirttiği dosyalardan biri olan Güngören ile ilgili konu İBB Meclisi’nde görüşüldü.

KENTSEL DÖNÜŞÜME TEŞVİK

AKP’li Güngören Belediyesi tarafından yapılan imar planı değişikliği teklifinde, 'daha önce alınmış ruhsat ve/veya iskan belgeleriyle sahip olunan müktesep hakların korunarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, riskli yapı stokunun bertaraf edilerek kentsel dönüşüm çalışmalarının teşvik edilmesinin amaçlandığı' belirtildi.

VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK

Teklif ile ilgili olarak söz alan CHP’li İmar Komisyonu üyesi Sedat Özkan, Silivri depreminde hasar gören binaların yıkılması konusunda belediyeler ve vatandaşların sıkıntı yaşadığını, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nin bir toplantı yaptığını söyledi. Yaşanan sıkıntıları aşmak için bir dizi çalışma yapıldığını belirten Özkan daha sonra özetle şunları söyledi:

“Söz konusu rapor Güngören’deki ruhsatlı veya iskanlı binaların müktesep haklarının korunmasıyla ilgili bir rapordur. Deprem ve afet gerçeği İstanbul için tüm kamu kuruluşlarının vatandaşların ve özellikle yerel yönetimlerin bir dizi tedbir alması gereken bir konu. Vatandaşların mağduriyetini gidermeye dönük bir plan notunda değişiklik var. Bunu CHP grubu olarak destekliyoruz. Yapı stokunun bir an önce depreme karşı yenilenmesi gerekiyor. Afet risklerine karşı kentsel dönüşümü gerçekleştirmek gerekiyor. Riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi lazım. Meclisimizden, özellikle daha önceki imar planlarına ve imar mevzuatına göre ruhsatlı iskanlı binaların, yeni yapılacak düzenlemeyle müktesep haklarını koruyacak bir plan notunun düzenlenmesi talep edildi. Bu düzenlemeyi daha önce Avcılar ve Fatih ilçelerimiz için yaptık. Bugün de Güngören için yapıyoruz. Oybirliği ile bu kararları çıkarıyoruz.”

AKP’Lİ AKYOL: CHP ROL KAPIYOR

İmar Komisyonu Başkanı AKP’li Yüksel Akyol ise CHP’li Özkan’ın yaptığı konuşmayı 'rol kapmak' olarak değerlendirdi ve şunları söyledi:

“Biz bu çalışmalara AK Parti olarak 2007-2008 yıllarında başlamıştık. En son bu bahsedilen Güngören’in sekiz mahallesini ilgilendiren bu plan notları geçen yıl oy çokluğuyla geçmişti. Bu, kalan üç mahallesi için bir plan notudur. Burada rol kapmak, ben daha güzel yaptım demek güzel şeyler ama algı yapmak kötü. Algıya ihtiyacımız yok.”

AKP’Lİ BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Konuşmaların ardından yapılan oylamayla, karar İBB Meclisi’nde grubu bulunan CHP, AKP, MHP ve İYİ Parti'li üyelerin desteğiyle kabul edildi. AKP’li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir bir kararın çıkmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Demir özetle şunları söyledi:

“Toplamda 20 bin vatandaşımızı ilgilendiren ve onların imarla ilgili sorunlarını çözen bir plan notu. Bu noktada grup başkanvekilimize imar komisyonu başkanımıza, ekibine, CHP de oybirliği ile geçireceklerini söyledi, evet diyecek. Bütün meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Güngören’de binalarımızın bir an önce dönüşmesini temenni ediyorum.”