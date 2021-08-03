İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi
İstanbul'da 6 ilçeye hatlarda yaşanan arıza nedeniyle su verilemiyor. Onarım çalışmaları devam ederken, İSKİ'den yapılan açıklamada "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul'da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir" denildi.
İstanbul'da Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde hatlardaki arız nedeniyle su kesintisi yaşandı. Ekipler, arılaları gidermek için çalışma başlattı.
İSKİ'den su kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul’da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir. İdaremizden kaynaklanmayan bahse konu su kesintilerinin detaylı bilgilerine https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresinden ulaşılabilir" denildi.
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