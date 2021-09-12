İstanbul'da aşısız stada girmek isteyenlere operasyon!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı tedbirler arasında aşısızların statlara giremeyeceği de vardı. Aşısız kişilerin maça geleceğini duyan polisler ise giriş turnikelerinde önlem aldı. Turnikeye kartı okutan kişinin bilgileri polislerin bilgisayar ekranına yansıtıldı. Kartı okutan kişi ile karttaki kişinin fotoğrafları karşılaştırıldı.