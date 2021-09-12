Lig maçlarının seyircili oynanma kararının ardından İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tedbirleri en üst seviyeye çıkarttı. Passolig kartları özellikle takibe alındı.
İstanbul'da aşısız stada girmek isteyenlere operasyon!
Fotoğraf karşılaştırmasıyla, 89 kişi başkalarına ait Passolig kartlarıyla stada girmek isterken yakalandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı tedbirler arasında aşısızların statlara giremeyeceği de vardı. Aşısız kişilerin maça geleceğini duyan polisler ise giriş turnikelerinde önlem aldı. Turnikeye kartı okutan kişinin bilgileri polislerin bilgisayar ekranına yansıtıldı. Kartı okutan kişi ile karttaki kişinin fotoğrafları karşılaştırıldı.
Fotoğraf karşılaştırmasıyla, 89 kişi başkalarına ait Passolig kartlarıyla stada girmek isterken yakalandı. Kartların sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Hem kartı kullanana hem de kart sahibine idari işlem yapıldı.
Kaynak: Ajansspor
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