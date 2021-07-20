İstanbul Avcılar'da kaçak kesim gerginliği
Avcılar'daki bayram namazından sonra yüzlerce kişi kurbanlık hayvanları alıp boş arsada kesmeye çalıştı. Zabıtanın engellemeye çalıştığı gruplar ekiplere tepki gösterdi.
Avcılar'daki kesim yeri olarak belirlenen Saadetdere Metrobüs Durağı'nın yakınındaki alana akın eden yüzlerce kişi kurbanlık hayvanlarını alarak sıra ile kestirmek istedi.
Ancak, kalabalık her geçen dakika artmaya başladı. Kurbanlık alanına gelen kasaplar da daha önce kurban alanlar ile anlaşarak boş arsada kesmek istedi.
Ancak, belediye ekipleri bu alanda kurban kesiminin yasak olduğunu hatırlatarak sözkonusu kişileri engellemeye çalıştı. Bu sırada zaman zaman gerginlik çıktı.
Video Haberler
- Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
- İlginç anlar... Markette bulananlar sağa sola kaçıştı
- Acemi kasaplar hastanelik oldu
- CHP'den yurttaşlara videolu bayram mesajı
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri
- Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi
- Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi
- Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı
En Çok Okunan Haberler
- Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban’ın yerine yeni transfer
- Müjde belli oldu; oraya da 'külliye'
- Dilipak'tan Erdoğan'ın 'müjde'sine tepki
- Japonya ile G. Kore arasında 'mastürbasyon' krizi
- Denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Öksüz o gece Akıncı'da mıydı?
- DEVA Partisi'nde üst düzey istifa!
- KKTC uçağında Saadet sürprizi!
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı