İstanbul Avcılar'da kaçak kesim gerginliği

20 Temmuz 2021 Salı, 10:59

Avcılar'daki kesim yeri olarak belirlenen Saadetdere Metrobüs Durağı'nın yakınındaki alana akın eden yüzlerce kişi kurbanlık hayvanlarını alarak sıra ile kestirmek istedi.

Ancak, kalabalık her geçen dakika artmaya başladı. Kurbanlık alanına gelen kasaplar da daha önce kurban alanlar ile anlaşarak boş arsada kesmek istedi.

Ancak, belediye ekipleri bu alanda kurban kesiminin yasak olduğunu hatırlatarak sözkonusu kişileri engellemeye çalıştı. Bu sırada zaman zaman gerginlik çıktı.



