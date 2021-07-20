İstanbul Avcılar'da kaçak kesim gerginliği

Avcılar'daki bayram namazından sonra yüzlerce kişi kurbanlık hayvanları alıp boş arsada kesmeye çalıştı. Zabıtanın engellemeye çalıştığı gruplar ekiplere tepki gösterdi.

DHA
20 Temmuz 2021 Salı, 10:59
İstanbul Avcılar'da kaçak kesim gerginliği
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Avcılar'daki kesim yeri olarak belirlenen Saadetdere Metrobüs Durağı'nın yakınındaki alana akın eden yüzlerce kişi kurbanlık hayvanlarını alarak sıra ile kestirmek istedi.

Ancak, kalabalık her geçen dakika artmaya başladı. Kurbanlık alanına gelen kasaplar da daha önce kurban alanlar ile anlaşarak boş arsada kesmek istedi.

Ancak, belediye ekipleri bu alanda kurban kesiminin yasak olduğunu hatırlatarak sözkonusu kişileri engellemeye çalıştı. Bu sırada zaman zaman gerginlik çıktı.



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