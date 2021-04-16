İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararlarının ardından AVM ve mağazaların kapanış saatleri merak konusu olmuştu. İstanbul Ticaret Odası'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır" dedi.
Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından İstanbul’daki AVM ve cadde mağazalarının kapanış saatiyle ilgili açıklama yaptı.
Avdagiç, ilk paylaşımında “İstanbul Valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda Valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor” demişti.
“SON GÖRÜŞMEDE ALINAN BİLGİYE GÖRE…”
Şekib Avdagiç, bu paylaşımının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yapılan görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.
Avdagiç, “İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır” dedi.
Avdagiç, paylaşımında “Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz” mesajına da yer verdi.
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