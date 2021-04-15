Yeni kısıtlama süreci, soru ve şikayetleri beraberinde getirdi

15 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Yasaklara bir anlam veremediğini belirten Kılıç, “Hiçbir mantığı yok. O zaman aşıyı niye yaptık bu insanlara? ‘Özellikle korunması gereken grup’ diyerek bu insanları öncelikli olarak aşıladık” dedi. 18 yaş altının eve kapatılmasının da yanlış olduğunu belirten Kılıç, “Esas olan toplumsal hareketliliği kısıtlamak. Kalabalık ortamlardaki, AVM’ler, fabrikalar, organize sanayi bölgelerindeki kalabalıkları ortadan kaldırmak gerekiyor. Yoksa 10 kişilik aileyi eve kapatıp çalışan kişiyi dışarı göndermek çözüm değil. Zaten okullarda yüz yüze eğitim de kısmen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirleri “tam bir hayal kırıklığı” olarak yorumlayan Kılıç, “65 yaş üstünde kronik hastalıklar var ve hastaneye gitmeleri gerekiyor. Ama siz toplu taşımayı yasaklıyorsunuz. Bunlar anlamsız tedbirler. Muhtemelen gelen tepkiler üzerine revize ederler diye düşünüyorum. Aşının da ağır hastalığı engellediği görüldü. O yüzden neden bu insanlara eziyet ediliyor?” diye konuştu.

‘PROBLEMİ AŞI ÇÖZER’

Yeni açıklanan tedbirleri değerlendiren ATO Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, “Her şey normalleşmeden bir açılma yapıldı. Bunun yanında kongreler oldu. İnsanların kapalı ortamda bir araya gelişi engellenmedi ve bu noktaya geldik” dedi. Açıklanan tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten Baytemür, “‘Gıda, sağlık, enerji dışında bütün üretimi durduruyoruz’ denmeli. Bunlar yapılmayınca bir anlamı olmuyor. Şu an Ankara’da hastalar için yatacak yer yok” ifadelerini kullandı. Salgından çıkışın aşı olduğunu vurgulayan Baytemür, “Problemi çözecek olan aşıdır. Tüm insanları aşı yapana kadar gerekli önlemleri almalısınız. İngiltere böyle yaptı ve açılıyor” diye konuştu. Baytemür, bu tedbirlerle 2 haftada sadece kısmi bir düşüş olabileceğini belirterek “Şu anda testte yüzde oranı neredeyse yüzde 20’ye çıktı. Yani 5 kişiden 1’i hasta. Bu ocakta yüzde 4’tü. Neredeyse 5 katına çıkmış. Bu 2 haftada belki 14-15’lere düşer. Ama aşılama olmadan dramatik bir düşüş olmaz” ifadelerini kullandı.