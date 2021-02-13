İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

13 Şubat 2021 Cumartesi, 09:45

İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 46,11'e yükseldi.

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 25 puanlık artış kaydetti.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11



