İstanbul’da bekçilerin darp ettiği iki kardeşe hapis cezası

02 Temmuz 2020 Perşembe, 09:51

KARDEŞLER KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALARAK DARP EDİLDİ



İstanbul’un Bağcılar’ın ilçesinde çalışan iki inşaat işçisi M.A. ve İ.A. kardeşler iş çıkışı evin yolunu tuttu. Ancak yolları mahalle bekçileri tarafından kesildi. Kimlikleri alınan iki kardeş bir süre bekletildikten sonra kimliklerini almak istedi. Ancak kardeşlerin anlatımına göre ikisi de kötü muameleye maruz kalarak darp edildi. Bekçiler, kardeşleri darp ettikten sonra ‘Görev yaptırmamak için direnme’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Haklarında suç duyurusunda bulunulan iki kardeş darp raporu alarak mahkemeye sundu. Ancak mahkeme ikisine de hapis cezası verdi.

“SEN KİMİ YİYORSUN”



Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre davaya konu olay şöyle yaşandı: İki kardeş 2018 yılında çalıştıkları inşaattan eve gelirken yaklaşık yarım saat GBT’de bekletilince mahalle bekçilerine, “Bizi neden burada tutuyorsunuz?” diye sordu. Bu soru üzerine mahalle bekçileri M.A.’yı, “Sen kimi yiyorsun” diyerek darp etmeye başladı. M.A.’nın kardeşi İ.A. da araya girmek istedi. Mahalle bekçileri bu sefer iki kardeşin ellerini arkadan kelepçeleyerek asfalta yatırdı.

Olayla ilgili yapılan suç duyurusundaki ifadelerinde iki kardeş bir aracın bagajına konulduklarını, üstlerine yedek lastik ve trafik dubası atıldığını belirtti. Ayrıca ağız ve burunlarından kan gelene kadar araçta darp edildiklerini, fotoğrafları çekilerek kendileriyle dalga geçildiğini de ifade etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde iki kardeş burunlardan kan gelmesi üzerine Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada rapor alan kardeşler tekrar karakola götürüldü. Bekçiler, M.A. ve İ.A. hakkında ‘görevli memura görevini yaptırmamak için direnme’ iddiasıyla tutanak tutuldu.

"BİZİ KAPALI BİR ALANA GÖTÜRDÜLER"

Darp edilen inşaat işçisi M.A., olayı şöyle anlattı: “Neden bizi bu kadar bekletiyorsunuz diye sorduğumda boğazıma yapıştılar. Bizi aracın arkasına attılar. Üzerimize yedek lastik koydular… Bizi kapalı bir alana götürdüler. Burnumdan kan gelene kadar dövdüler…” İki kardeş bu şekilde darp edilmenin hukuka aykırı olduğunu, bekçilerin o dönem GBT kontrollerini de yasalara uygun yapmadıklarını söyledi.

MAHKEME CEZA VERİP ERTELEDİ

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi olayla ilgili kararını geçen hafta açıkladı. Mahkeme, iki kardeşe, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan beraat verilmesini kararlaştırdı. Ancak ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan M.A. ve İ.A.’ya önce 8 ay hapis cezası verdi. Daha sonra iyi hal durumlarını göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.