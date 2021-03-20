İstanbul'da binler Nevruz alanında buluştu
Geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenmeyen Nevruz kutlamaları, bu yıl HDP'li Ömer Faruk Gergerlioglu'nun vekilliğinin düşürülmesi, HDP'ye yönelik açılan kapatma davası ve bu sabah İstanbul Sözleşmesi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla feshedilmesinin gölgesinde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin alana giriş yapmasının ardından meydanda Nevruz ateşi yakıldı.
İstanbulda'ki Nevruz kutlamaları Yenikapı miting alanında binlerce kisinin katılımı ile yapıldı.
İstanbul Valiliği'nin izin verdiği kutlamalar bu yıl pandemi koşullarında gerçekleştirildi. Alanda HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajı okundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin buldan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HDP milletvekilleri Musa Pir ve Sırrı Süreyya Önder gibi isimler kutlamaya katıldı.
Saat 11.00'de başlayan mitinge katılımcılar iki arama noktasından geçirilerek alındı. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kürsüden yapılan konuşma sırasında alandan yuh sesleri yükseldi.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TEPKİSİ
Alanda İstanbul Sözlesmesi'nin kaldırılmasına tepki olarak, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları atıldı.
Mitingde konuşma yapan Sırrı Süreyya Önder, "Sonsuza kadar sürmüş hiç bir savaş yoktur barışa ulaşmak için hiç bir şey bizi alıkoyamaz koymamalıdır da" dedi.
Sahneden sıklıkla sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Konuşmalar Türkçe ve Kürtçe olarak yapıldı.
BOĞAZİÇİLİLER SAHNEDE
Nevroz ateşinin yakılmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri sahneye davet edildi. Tutuklu ve ev hapsinde olanlar için yapılan konuşmada, "Biz bugun buradayız ama arkadaşlarımız elektronik kelepçeler takıldığı için gelemediler. Hepinizi mücadeleyi yükseltmeye ve içerdeki arkadaşlarımızın sesi olmaya çağırıyoruz" denildi.
DEMİRTAŞ'TAN MESAJ
Selahattin Demirtaş'ın İstanbul kutlamasına gönderdiği mesaj okundu. Demirtaş mesajında, "Sevgili halkımız, partimiz ve sizlere yönelik akıl almaz baskıların artarak devam ettiği bugünlerde hepinizin Newroz direnişini selamlıyorum. Newroz direnişi kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
ERKAN BAŞ: TESLİM OLMAYACAĞIZ
Mitingi selamlayarak sözlerine başlayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş “Sarayında oturup bu ülkenin yoksul, emekçi halklarını teslim almaya çalışanlara sesleniyoruz, teslim olmayacağız. Yenikapı'da birlikte yaktığımız Newroz ateşini yükselteceğiz. Senin zindanların varsa, bizim teslim olmayan yüreklerimiz var. Onların tankları, bombaları var, bizim de teslim olmayacak direncimiz, umudumuz var. Onlar öldürmeyi biliyor, onlar zindanlara atmayı biliyor. Bizler barışı, mücadeleyi biliyoruz. Zalim diktatöre sesleniyoruz. Direnen bir halk var, asla teslim olmayacağız” diye konuştu.
PERVİN BULDAN: HDP'YE KAPATMA, İKTİDARIN BİTİŞİDİR
"HDP halktır halk burada" sloganları ile kürsüye çıkan Buldan konuşmasında şunları söyledi:
"AKP hükümetine, bizim yarınlarımızla ilgili kararlar almasına izin vermeyeceğiz. Onlar kendi yaptıkları hataları bizleri hedef göstererek kapatmaya calışıyorlar. Şimdi yaptıkları bütün hataların bedelini HDP'ye kadınlara, Kürtlere ve emekçilere ödetmeye çalışıyorlar. Şunu bilsinler ki bu ağır bir bedeldir.
Kayyumlar atadılar, halkın iradesini gasp ettiler. Bu da yetmezmiş gibi vekillerimizin milletvekilliğini düşürdüler.
Bu kapatma davası iktidarın bittiğinin resmidir. Onların kapatma davası varsa bizim de adalet ve demokrasi davamız vardır. Bu kapatma davasını bizden intikam almak için yaptılar çünkü 7 Haziran, 23 Haziran seçimlerini İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı unutamıyorlar. Bizler bu günlere kazana kazana geldik onlar bölüne bölüne geldiler daha da bölünecekler ve bitecekler.
Bu meydan AKP'nin hazırlamış olduğu kapatma davasıyla ilgili iddianamenin geri gönderildiğinin resmidir."
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